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56 минут назад

Тарасенко поделился эмоциями от первого гола в плей-офф за «Рейнджерс»

Чемпионат.com

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от первого гола в плей-офф в составе «синерубашечников». Россиянин забил первую шайбу и помог одержать уверенную победу в первом матче серии плей-офф с «Нью-Джерси» 5:1.

Тарасенко поделился эмоциями от первого гола в плей-офф за «Рейнджерс»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Здорово забить первый гол в плей-офф за «Рейнджерс». Мы отлично играли на протяжении большего количества времени, однако слишком много моментов позволили сопернику создать у наших ворот. Игорь сыграл отлично, но мы можем играть лучше, особенно в защите, чтобы сократить количество опасных моментов у наших ворот и облегчить задачу своим вратарям.

Я думаю, многие недооценивают значение блокированных бросков в матче. Наши ребята сегодня отлично блокировали броски соперника, чем давали позитивный заряд команде и дали нам много эмоций», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Отметим, что по итогам матча хоккеисты «Рейнджерс» заблокировали 23 броска соперника. Тарасенко сравнялся с Овечкиным по числу голов в плей-офф за последние 10 лет. На счету россиян по 42 заброшенных шайбы.

Хоккей,Владимир Тарасенко,
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