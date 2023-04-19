Тарасенко поделился эмоциями от первого гола в плей-офф за «Рейнджерс»

«Здорово забить первый гол в плей-офф за «Рейнджерс». Мы отлично играли на протяжении большего количества времени, однако слишком много моментов позволили сопернику создать у наших ворот. Игорь сыграл отлично, но мы можем играть лучше, особенно в защите, чтобы сократить количество опасных моментов у наших ворот и облегчить задачу своим вратарям.



Я думаю, многие недооценивают значение блокированных бросков в матче. Наши ребята сегодня отлично блокировали броски соперника, чем давали позитивный заряд команде и дали нам много эмоций», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.