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Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга

Нападающий ЦСКА Максим Мамин пропустит минимум три матча финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом», сообщает «Татар-информ». Сообщается, что у лидера армейцев диагностировано сотрясение мозга.

Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга
© Чемпионат.com

Напомним, нападающий получил травму в эпизоде первого матча серии в столкновении со своим одноклубником Фредриком Классоном. Защитник армейцев пытался провести силовой приём против нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, но промахнулся и нанёс сильный удар рукой в голову Мамину. После эпизода Мамин ушёл в раздевалку до конца матча.

В текущем плей-офф на счету Мамина 21 матч, в которых форвард набрал 16 очков — забросил семь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+6».

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