ХК «Сибирь» продлила контракт с нападающим Яковлевым

Хоккеист является воспитанником «Сибири» и играет за клуб с 2013 года. Всего в активе Алексея 169 матчей в регулярных сезонах КХЛ, в которых он отметился девятью шайбами и восемью результативными передачами. В рамках розыгрыша Кубка Гагарина Яковлев сыграл 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.