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31 минуту назад

ЦСКА всухую победил «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

Чемпионат.com

На стадионе «Татнефть-Арена» в Казани завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали армейцы.

ЦСКА всухую победил «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
Фото: ТАССТАСС

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова. «Ак Барс» сравнял счёт, однако сделал это спустя секунду после окончания первого периода и шайба была отменена.

На 15-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Ярослав Дыбленко с передач Михаила Григоренко и Прохора Полтапова.

Окончательный счёт установил Михаил Григоренко, забросив в пустые ворота.

Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

Хоккей,Владислав Каменев,Михаил Григоренко,Константин Окулов,Ярослав Дыбленко,Сергей Плотников,
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