Билялетдинов ответил на вопрос, сыграл ли «Ак Барс» худший матч в этом плей-офф КХЛ

«Что стало ключевым моментом в сегодняшнем поражении – отмена гола Шипачёва или упущенное большинство «пять на три»? Конечно, с таким соперником две шайбы – это многовато. «Пять на три» надо было использовать, но у нас не получилось. Ключевым моментом сегодня стала наша игра. Если бы мы сыграли хорошо, то всё было бы нормально.



Это был худший матч «Ак Барса» в плей-офф? Ну зачем так. Не скажу, что это был худший матч «Ак Барса». У соперника хорошие игроки. Они заставляют ошибаться нас, мы заставляем ошибаться их. Кто делает меньше ошибок, тот и выигрывает.



Удивлён ли тем, как ЦСКА сыграл после потери Мамина и Светлакова? Я изначально говорил перед матчем, когда мне задавали на интервью похожий вопрос про их отсутствие, что те люди, которые попадают в состав, они хорошо мотивированы и играют с большой отдачей. Это плей-офф, и тут кого не поставь, тот будет играть максимально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.