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1 час назад

Билялетдинов ответил на вопрос, сыграл ли «Ак Барс» худший матч в этом плей-офф КХЛ

Чемпионат.comиещё 5

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от ЦСКА (0:3) ответил на вопрос, сыграли ли казанцы свой худший матч в этом плей-офф КХЛ.

Билялетдинов ответил на вопрос, сыграл ли «Ак Барс» худший матч в этом плей-офф КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что стало ключевым моментом в сегодняшнем поражении – отмена гола Шипачёва или упущенное большинство «пять на три»? Конечно, с таким соперником две шайбы – это многовато. «Пять на три» надо было использовать, но у нас не получилось. Ключевым моментом сегодня стала наша игра. Если бы мы сыграли хорошо, то всё было бы нормально.

Это был худший матч «Ак Барса» в плей-офф? Ну зачем так. Не скажу, что это был худший матч «Ак Барса». У соперника хорошие игроки. Они заставляют ошибаться нас, мы заставляем ошибаться их. Кто делает меньше ошибок, тот и выигрывает.

Удивлён ли тем, как ЦСКА сыграл после потери Мамина и Светлакова? Я изначально говорил перед матчем, когда мне задавали на интервью похожий вопрос про их отсутствие, что те люди, которые попадают в состав, они хорошо мотивированы и играют с большой отдачей. Это плей-офф, и тут кого не поставь, тот будет играть максимально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хоккей,Сергей Емельянов,Зинэтула Билялетдинов,
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