Орлова признали второй звездой матча с «Флоридой»

Завершился третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз» Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.Тейлор Холл

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После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой стал канадский нападающий «Брюинз» Тейлор Холл, отличившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.

Второй звездой признан российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов, в активе которого в сегодняшней встречи две результативные передачи. Третья звезда — шведский защитник «Флориды» Густав Форслинг, отличившийся заброшенной шайбой.