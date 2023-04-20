Фетисов объяснил отсутствие санкций к российским хоккеистам в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил отсутствие санкций к россиянам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит издание «Аргументы и Факты».

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Фетисов заявил, что выступление российских игроков в НХЛ финансово выгодно.

«НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг», — отметил он.

Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России. Он счел, что комиссар Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.