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28 минут назад

Ларионов ответил на вопрос, надолго ли он намерен задержаться в «Торпедо»

Чемпионат.com

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о своём будущем в нижегородском клубе.

Тренер ХК «Торпедо» ответил на вопрос, надолго ли он намерен задержаться в клубе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В 1989-м я получил такой же вопрос от журналиста Vancouver Sun. Я сказал: три года контракт, в 32 года в России заканчивали, а в итоге я отыграл в НХЛ 14 лет. Всё в наших силах, команда находится в стадии развития, это время, которое ты должен ценить, расти вместе с командой и городом.

Мы видели вчера на матче «Чайки», как мальчишки, которым 6-7 лет, поддерживали команду. Самый большой успех — мы привлекаем большое количество молодёжи, детей и родителей, чтобы они полюбили эту игру. Говорили с Кручининым, Гончаруком, Коваленко, Летуновым — все хотят остаться тут и играть как можно дольше. Я не исключение, трава не всегда гарантированно зеленее в другом месте, а здесь она даёт первый всход», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Прошедший сезон стал дебютным для Ларионова на посту главного тренера клуба КХЛ.

Хоккей,Родион Власов,Игорь Ларионов,Торпедо,
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