ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

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На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева. На 15-й минуте первой двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Антон Слепышев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 16-й минуте третьего периода вывел ЦСКА вперёд Владислав Каменев с передачи Константина Окулова.