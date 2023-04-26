AP «Миннесота» Капризова находится в одном шаге от вылета из Кубка Стэнли

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Сам россиянин не может ничего поделать.

«Миннесота» разгромно проиграла «Далласу» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли со счётом 0:4. Техасцы впервые вышли вперёд в серии.

«Даллас» повёл 3-2 в серии до четырёх побед. Следующая игра, которая может стать последней, пройдёт на льду «Миннесоты».

Победитель противостояния во втором раунде встретится с «Колорадо» или «Сиэтлом». Команды выиграли по два матча.

Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов может третий сезон подряд вылететь в первом раунде Кубка Стэнли. Ранее он проигрывал «Колорадо» и «Сент-Луису».