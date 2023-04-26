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«Миннесота» Капризова находится в одном шаге от вылета из Кубка Стэнли

AP «Миннесота» Капризова находится в одном шаге от вылета из Кубка Стэнли

«Миннесота» Капризова находится в одном шаге от вылета из Кубка Стэнли
© AP

Сам россиянин не может ничего поделать.

«Миннесота» разгромно проиграла «Далласу» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли со счётом 0:4. Техасцы впервые вышли вперёд в серии.

«Даллас» повёл 3-2 в серии до четырёх побед. Следующая игра, которая может стать последней, пройдёт на льду «Миннесоты».

Победитель противостояния во втором раунде встретится с «Колорадо» или «Сиэтлом». Команды выиграли по два матча.

Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов может третий сезон подряд вылететь в первом раунде Кубка Стэнли. Ранее он проигрывал «Колорадо» и «Сент-Луису».

Капризов в первом матче с «Далласом» забил, но больше очков не набирал. Его безрезультативная серия насчитывает четыре игры. Он пропустил месяц из-за травмы и вернулся только в концовке регулярного чемпионата.

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