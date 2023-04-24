«Мне есть, что доказывать в Уфе». Панин — о продлении контракта с «Салаватом»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Это будет мой седьмой сезон в «Салавате Юлаеве». Уфа стала вторым домом для меня. Прекрасно понимаем, что прошлый сезон стал неудачным для нас. Каждый должен посмотреть на себя, сделать выводы и исправить ситуацию. У нас хватает мотивации для успешного выступления в следующем сезоне. Надеюсь, желание и результат совпадут и мы выступим гораздо лучше.

Что было важно знать во время переговоров? Кто будет главным тренером, какие цели и какой вектор развития. У нас много молодых игроков, они получают свой первый настоящий опыт во взрослом хоккее. Это непростой процесс, но без него молодым пацанам не стать мужиками.