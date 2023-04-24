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«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Паниным

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Паниным, сообщает пресс служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Паниным
© Матч ТВ

Новое соглашение 37 летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона 2024/2025.

— Это будет мой седьмой сезон в «Салавате Юлаеве». Уфа стала вторым домом для меня. Прекрасно понимаем, что прошлый сезон стал неудачным для нас. Каждый должен посмотреть на себя, сделать выводы и исправить ситуацию. У нас хватает мотивации для успешного выступления в следующем сезоне. Надеюсь, желание и результат совпадут и мы выступим гораздо лучше, — привела слова Панина пресс служба клуба.

В прошедшем сезоне ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ Панин сыграл 63 матча, набрав 16 (6+10) очков.

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