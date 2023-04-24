«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Паниным
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Григорием Паниным, сообщает пресс служба уфимского клуба.
Новое соглашение 37 летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона 2024/2025.
— Это будет мой седьмой сезон в «Салавате Юлаеве». Уфа стала вторым домом для меня. Прекрасно понимаем, что прошлый сезон стал неудачным для нас. Каждый должен посмотреть на себя, сделать выводы и исправить ситуацию. У нас хватает мотивации для успешного выступления в следующем сезоне. Надеюсь, желание и результат совпадут и мы выступим гораздо лучше, — привела слова Панина пресс служба клуба.
В прошедшем сезоне ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ Панин сыграл 63 матча, набрав 16 (6+10) очков.