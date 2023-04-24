$81.27-0.2189.46+0.11

Александр Овечкин с семьёй возвращается в Россию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с семьёй возвращается в Россию. Об этом в своих социальных сетях сообщила жена форварда Анастасия Шубская.

Овечкин с семьёй возвращается в Россию на время отпуска
© Чемпионат.com

Женщина выложила видео из аэропорта, на котором виден многочисленный багаж семьи.

«Когда отпуск четыре месяца», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шубская опубликовала фотографию Овечкина из аэропорта с двумя сыновьями — Ильёй и Сергеем.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном сезоне занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 встреч. Хуже «столичных» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Овечкин стал лучшим снайпером бомбардиром «Кэпиталз» в сезоне, набрав 75 (42+33) очков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий