Овечкин с семьёй возвращается в Россию на время отпуска

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с семьёй возвращается в Россию. Об этом в своих социальных сетях сообщила жена форварда Анастасия Шубская.

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Женщина выложила видео из аэропорта, на котором виден многочисленный багаж семьи.

«Когда отпуск четыре месяца», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шубская опубликовала фотографию Овечкина из аэропорта с двумя сыновьями — Ильёй и Сергеем.