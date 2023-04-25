Шестеркин признан лучшим вратарем НХЛ по версии The Athletic

Журналисты учитывали при составлении рейтинга статистику команд, вышедших в плей-офф НХЛ. Главным критерием стал уровень доверия к голкиперам в их клубах. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") занял пятое место, Илья Самсонов ("Торонто") - девятое, Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") - десятое. В топ-3 помимо Шестеркина включены вратари "Бостона" и "Далласа" Линус Улльмарк и Джейк Эттингер. Шестеркин перешел в "Рейнджерс" в сезоне-2018/2019. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский "Спартак".