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Шестеркин признан лучшим вратарем НХЛ по версии The Athletic

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин назван лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания The Athletic.

Шестеркин признан лучшим вратарем НХЛ по версии The Athletic
© Reuters

Журналисты учитывали при составлении рейтинга статистику команд, вышедших в плей-офф НХЛ. Главным критерием стал уровень доверия к голкиперам в их клубах. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") занял пятое место, Илья Самсонов ("Торонто") - девятое, Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") - десятое. В топ-3 помимо Шестеркина включены вратари "Бостона" и "Далласа" Линус Улльмарк и Джейк Эттингер. Шестеркин перешел в "Рейнджерс" в сезоне-2018/2019. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский "Спартак".

В 2022 году The Athletic признал Шестеркина лучшим вратарем лиги. Напомним, что в сезоне-2021/22 по итогам голосования всех генеральных менеджеров клубов НХЛ Шестеркин получил "Везина Трофи" - приз лучшему голкиперу лиги.

Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Баффало Сэйбрз" Илья Любушкин рассказал, как однажды он три недели был вынужден играть с серьезной травмой

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