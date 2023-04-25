Самсонов стал вторым вратарем в истории "Торонто", отразившим буллит в матче плей-офф

Российский вратарь "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Самсонов стал вторым голкипером в истории канадской команды, отразившим буллит в матче плей-офф. Самсонов парировал штрафной бросок в исполнении Брэндона Хагеля на восьмой минуте четвертого матча серии розыгрыша Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй Лайтнинг" и повторил историческое достижение вратаря Патрика Пулена, установленное в 1995 году. Всего за игру Самсонов отразил 27 бросков. "Торонто", уступавший по ходу встречи со счетом 1:4, в итоге одержал победу в овертайме (5:4) и повел в серии 3-1. Российский нападающий Никита Кучеров отдал в прошедшей встрече две голевые передачи, а защитник Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой и результативным пасом. Помимо них, в составе хозяев площадки отличились Алекс Киллорн (дважды) и Стивен Стэмкос. Дубль за "Торонто" оформил Остон Мэттьюс, еще по шайбе в ворота соперников отправили Ноэль Аччари и Морган Райлли, а также Александр Керфут, чей гол на пятой минуте овертайма принес команде победу. Ранее лидер и нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон высказался об отъезде российского хоккеиста Валерия Ничушкина из расположения команды во время первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором "Колорадо" сражается с клубом "Сиэтл Кракен".