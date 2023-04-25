«Колорадо» без Ничушкина отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Сиэтлу»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Уильям Борген, Даниэль Спронг и Джордан Эберле, отличившийся в овертайме. Голкипер Филипп Грубауэр отразил 20 бросков.

У гостей в этой встрече забросил только Микко Рантанен, оформивший дубль. Российский голкипер Александр Георгиев отразил 40 бросков по своим воротам. Второй матч подряд по «личным причинам» пропустил российский нападающий Валерий Ничушкин.