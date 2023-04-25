Гол Барбашёва принёс «Вегасу» третью победу в серии с «Виннипегом»

27-летний Барбашев на драфте НХЛ 2014 года был выбран во втором раунде клубом «Сент-Луис Блюз». Игрок перебрался в НХЛ в 2017 году. В 2019 году он продлил контракт с «Сент-Луисом» еще на два сезона, а летом 2021 года — снова на тот же срок. В феврале Барбашева обменяли в «Вегас».