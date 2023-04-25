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Шайба Барбашева помогла "Вегасу" уйти в отрыв в серии плей-офф НХЛ с "Виннипегом"

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев забросил свою первую шайбу в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2022/23.

Гол Барбашёва принёс «Вегасу» третью победу в серии с «Виннипегом»
© globallookpress.com

Он отличился в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс», в котором «Вегас» одержал победу со счетом 4:2.

Помимо Барбашева в составе гостей отличились Бретт Хауден (дважды) и Вильям Карлссон. Голы за «Виннипег» забили Блейк Уилер и Пьер-Люк Дюбуа.

Благодаря победе «Вегас Голден Найтс» увеличили отрыв от соперников в стартовом раунде плей-офф — 3-1.

27-летний Барбашев на драфте НХЛ 2014 года был выбран во втором раунде клубом «Сент-Луис Блюз». Игрок перебрался в НХЛ в 2017 году. В 2019 году он продлил контракт с «Сент-Луисом» еще на два сезона, а летом 2021 года — снова на тот же срок. В феврале Барбашева обменяли в «Вегас».

Всего в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне Барбашев принял участие в 82 матчах и набрал 45 очков, забросив 16 шайб и отдав 29 результативных передач.

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