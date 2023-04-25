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Терещенко считает, что «Ак Барс» должен играть быстрее, чтобы переломить ход финала Кубка Гагарина с ЦСКА

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что казанский «Ак Барс» должен играть на максимальных скоростях в матчах финальной серии Кубка Гагарина, тогда ЦСКА будет тяжело им противостоять.

Терещенко рассказал, как нужно играть «Ак Барсу» против ЦСКА
© Денис Бушковский / Матч ТВ

«Ак Барс» начал финальную серию с победы, но затем уступил ЦСКА в трех матчах подряд. После четырех матчей счет в серии 3–1 в пользу армейцев. Пятый матч, который может стать решающим, пройдет во вторник в Казани.

— Я вижу, что никто в составе казанцев рук не опускает. Каждая смена может дать результат, привести к голу. Одна две шайбы — это мало. Надо начинать реализовывать большинство. Если оно пойдет, сразу станет легче. Потому что моменты хорошие там есть, оборона ЦСКА порой на ушах стоит. Классных исполнителей в составе «Ак Барса» хватает. К слову, сами армейцы очень здорово лишнего разыгрывают. И я еще перед началом серии предсказывал, что игра в неравных составах станет решающим фактором. Хотя это можно сказать не только о финале, но и в целом о современном хоккее. Когда «Ак Барс» начинает играть быстро, ЦСКА сразу становится тяжело, это сразу видно.

Казанцы в пятом матче должны включить скорость и уже ее не снижать. Потому что, как только скорость игры падает, армейцы начинают всюду успевать. И у «Ак Барса» есть игроки, которые могут это делать — тот же (Артем) Галимов, (Никита) Дыняк, (Дмитрий) Воронков, (Илья) Сафонов, (Александр) Радулов… Даже Стас Галиев сейчас большой объем работы выполняет. В «Динамо» такого не было, — заявил Терещенко «Матч ТВ».

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