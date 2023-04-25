Терещенко рассказал, как нужно играть «Ак Барсу» против ЦСКА

— Я вижу, что никто в составе казанцев рук не опускает. Каждая смена может дать результат, привести к голу. Одна две шайбы — это мало. Надо начинать реализовывать большинство. Если оно пойдет, сразу станет легче. Потому что моменты хорошие там есть, оборона ЦСКА порой на ушах стоит. Классных исполнителей в составе «Ак Барса» хватает. К слову, сами армейцы очень здорово лишнего разыгрывают. И я еще перед началом серии предсказывал, что игра в неравных составах станет решающим фактором. Хотя это можно сказать не только о финале, но и в целом о современном хоккее. Когда «Ак Барс» начинает играть быстро, ЦСКА сразу становится тяжело, это сразу видно.



Казанцы в пятом матче должны включить скорость и уже ее не снижать. Потому что, как только скорость игры падает, армейцы начинают всюду успевать. И у «Ак Барса» есть игроки, которые могут это делать — тот же (Артем) Галимов, (Никита) Дыняк, (Дмитрий) Воронков, (Илья) Сафонов, (Александр) Радулов… Даже Стас Галиев сейчас большой объем работы выполняет. В «Динамо» такого не было, — заявил Терещенко «Матч ТВ».