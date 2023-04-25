Хоккеист сборной Боснии и Герцеговины погиб в ДТП

«Дорогой наш Амон, мы благодарны за то, что у нас была возможность узнать тебя, разделить с тобой раздевалку и скамейку, носить то же джерси и с гордостью выступать за те же цвета и гимн. Мы всегда будем помнить тебя и вспоминать все те хорошие моменты, которые были. Да пребудет вечная милость над твоей душой. Твои хоккеисты», — говорится в сообщении на сайте Федерации хоккея Боснии и Герцеговины.