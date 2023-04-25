«Трактор» продлил контракт с Карпухиным

«Для нас было важно продлить до 2025 года контракт с воспитанником «Трактора» Ильёй Карпухиным. Сейчас защитник входит в активную фазу своего развития и мы рассчитываем на его лидерские качества как на льду, так и вне его. Рады, что Илья хочет оставаться в родном клубе как можно дольше и достигать в Челябинске высоких спортивных результатов», — приводит слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова официальный сайт «Трактора».