В клубе КХЛ "Салават Юлаев" рассказали о проблеме с погашением долгов

Вопрос с погашением долгов перед хоккеистами уфимского "Салавата Юлаева" должен быть решен в скором времени. Об этом журналистам во вторник рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.
"Это техническая задержка финансирования, не нужно путать с разговорами о невыплатах, - сказал Баширов. - Объем бюджета нам подтвержден до Нового года, а технология процесса не позволяет влиять на скорость принятия решения. В прошлый четверг было совещание, по итогам которого было сказано, что мы получим решение, которое позволит нам погасить долги".
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что "Салават Юлаев" и "Барыс" имеют задолженности по зарплате за один месяц.