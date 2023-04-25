В клубе КХЛ "Салават Юлаев" рассказали о проблеме с погашением долгов

"Это техническая задержка финансирования, не нужно путать с разговорами о невыплатах, - сказал Баширов. - Объем бюджета нам подтвержден до Нового года, а технология процесса не позволяет влиять на скорость принятия решения. В прошлый четверг было совещание, по итогам которого было сказано, что мы получим решение, которое позволит нам погасить долги".