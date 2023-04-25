Нападающий СКА Кетов завершил карьеру

Кетов выступал за СКА с 2013 года. В составе армейцев нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также побил клубный рекорд по количеству матчей в чемпионате страны. В январе 2022-го он принял участие в игре с «Сочи», которая стала для него 507-й за СКА. Форвард побил рекорд Игоря Щуркова, который держался на протяжении 46 лет.