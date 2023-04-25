«Торпедо» продлило контракты с двумя нападающими

С 25-летним белорусским форвардом Андреем Белевичем заключено новое соглашение сроком на три сезона. Нападающий стал 14-м бомбардиром «Торпедо» в сезоне. Белевич принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата, в котором забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. В плей-офф форвард стал шестым бомбардиром нижегородского клуба, сыграв 10 матчей и набрав 4 (3+1) балла.