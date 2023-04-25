$81.55+0.2890.03+0.57
50 минут назад

«Трактор» и Карпухин договорились о продлении контракта до 2025 года

Sports.ru

«Трактор» и Илья Карпухин договорились о продлении контракта.

«Трактор» и Карпухин договорились о продлении контракта до 2025 года
Фото: Sports.ruSports.ru

Срок нового соглашения будет рассчитан до конца сезона-2024/25.

Карпухин – воспитанник «Трактора». В сезоне-2022/23 защитник провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 17 (7+10) баллов при показателе полезности «+2».

«Для нас было важно продлить до 2025 года контракт с воспитанником «Трактора» Ильей Карпухиным. Сейчас защитник входит в активную фазу своего развития и мы рассчитываем на его лидерские качества как на льду, т

Рады, что Илья хочет оставаться в родном клубе как можно дольше и достигать в Челябинске высоких спортивных результатов», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Хоккей,Илья Карпухин,Алексей Волков,ХК Трактор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий