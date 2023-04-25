Хоккеист "Ак Барса" назвал "мясорубкой" пятый матч против ЦСКА в финале КХЛ

Хоккеист "Ак Барса" Лукоянов назвал "мясорубкой" пятый матч против ЦСКА в финале КХЛ
Первый период пятого матча финальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Ак Барсом" и ЦСКА был похож на "мясорубку". Об этом журналистам рассказал нападающий казанской команды Артем Лукоянов.
"Ак Барс" со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу армейского клуба.
"Честно, сам не помню этот первый период, голова отключилась. Видел цель - летел. Была "мясорубка", - сказал Лукоянов.
Он отметил, что после первого периода было тяжело физически.
"Такой темп задали, даже сами немного обалдели. Постараемся в Москве играть в таком же ключе. Я до этого говорил, что мы стеснялись, а сегодня никакого стеснения не было. Били всех, кто попадался на пути", - сказал Лукоянов.
Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев рассказал, что на лед выходил как в последний раз, зная, что больше нельзя допускать ошибки. Галиев забросил победную шайбу.
"Я не забивал стопроцентные броски, когда ребята выводили меня. Это давит, хочется всегда помочь команде, особенно в такие тяжелые моменты, когда проигрываешь, на тебе большая ответственность. Сегодня просто старался довести шайбу до ворот, я видел, что [нападающий "Ак Барса"] Кирилл Семенов проехал мимо ворот, [голкиперу ЦСКА] Адаму Рейдеборну тяжело было ее увидеть. По сути бросил по центру, она залетела под мышкой. Надо чаще бросать, именно доводить шайбу до ворот, тогда у нас будут опасные моменты", - рассказал Галиев.