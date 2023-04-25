Хоккеист "Ак Барса" назвал "мясорубкой" пятый матч против ЦСКА в финале КХЛ

"Я не забивал стопроцентные броски, когда ребята выводили меня. Это давит, хочется всегда помочь команде, особенно в такие тяжелые моменты, когда проигрываешь, на тебе большая ответственность. Сегодня просто старался довести шайбу до ворот, я видел, что [нападающий "Ак Барса"] Кирилл Семенов проехал мимо ворот, [голкиперу ЦСКА] Адаму Рейдеборну тяжело было ее увидеть. По сути бросил по центру, она залетела под мышкой. Надо чаще бросать, именно доводить шайбу до ворот, тогда у нас будут опасные моменты", - рассказал Галиев.