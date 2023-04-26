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Защитник «Авангарда» Береглазов перейдет в ЦСКА («Вброс по борту»)

Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов перейдет в ЦСКА.

Защитник «Авангарда» сменит клуб
© Sports.ru

29-летний игрок решил сменить обстановку после трех сезонов в омском клубе, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

Срок действия контракта игрока с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Береглазов провел 66 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка при полезности «минус 5», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:12.

В 13 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла.

Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина – с «Металлургом» (2016 год) и «Авангардом» (2021).

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