Защитник «Авангарда» сменит клуб

Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов перейдет в ЦСКА.

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29-летний игрок решил сменить обстановку после трех сезонов в омском клубе, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

Срок действия контракта игрока с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Береглазов провел 66 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка при полезности «минус 5», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:12.

В 13 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла.