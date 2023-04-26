Защитник «Авангарда» сменит клуб

Защитник «Авангарда» Береглазов перейдет в ЦСКА («Вброс по борту»)
Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов перейдет в ЦСКА.
29-летний игрок решил сменить обстановку после трех сезонов в омском клубе, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».
Срок действия контракта игрока с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.
В этом сезоне Береглазов провел 66 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка при полезности «минус 5», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:12.
В 13 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла.
Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина – с «Металлургом» (2016 год) и «Авангардом» (2021).