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«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Куликовым по соглашению сторон

«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

ХК «Автомобилист» расторг контракт с нападающим
© Чемпионат.com

Куликов выступал за «Автомобилист» на протяжении трёх сезонов, начиная с 2020 года. За это время форвард провёл 135 матчей в КХЛ, отметившись 22 очками — забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.

Всего в КХЛ на счету 31-летнего нападающего 517 матчей, в которых Куликов набрал 102 результативных балла — забросил 42 шайбы и отдал 60 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-35». Форвард помимо «Автомобилиста» выступал за нижнекамский «Нефтехимик».

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