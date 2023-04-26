ХК «Автомобилист» расторг контракт с нападающим

«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

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Куликов выступал за «Автомобилист» на протяжении трёх сезонов, начиная с 2020 года. За это время форвард провёл 135 матчей в КХЛ, отметившись 22 очками — забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.