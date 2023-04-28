Задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве» достигли почти трёх месяцев

Как стало известно «Чемпионату», задержки по заработной плате в «Салавате Юлаеве» достигли почти трёх месяцев (февраль, март, апрель). Последний раз хоккеисты уфимского клуба получали зарплату за январь, также до сих пор не погашены задолженности по командным премиям и личным бонусам.