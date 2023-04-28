$80.51-1.0588.37-1.83

Задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве» достигли почти трёх месяцев

Как стало известно «Чемпионату», задержки по заработной плате в «Салавате Юлаеве» достигли почти трёх месяцев (февраль, март, апрель). Последний раз хоккеисты уфимского клуба получали зарплату за январь, также до сих пор не погашены задолженности по командным премиям и личным бонусам.

Задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве» достигли почти трёх месяцев
© Чемпионат.com

Ранее генеральный директор клуба Ринат Баширов объяснил задержки по зарплате «техническим моментом», но при этом руководство клуба обещало погасить долги перед игроками ещё в середине марта.

Напомним, «Салават Юлаев» по итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимский клуб уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий