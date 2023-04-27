Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко продаёт дом в Сент-Луисе за $ 6,2 млн, сообщает Realtor.com. Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял хоккеиста в стан «синерубашечников» 9 февраля 2023 года.
Сообщается, что Владимир приобрёл дом в 2018 году. В построенном по индивидуальному заказу в 2016 году доме пять спален и пять ванных комнат. Планировка предлагает трёхметровые потолки, нестандартное освещение, лестницу и французские двери. Также, на участке находится подогреваемый бассейн с морской водой, водопадами и гидромассажной ванной.
31-летний форвард с «блюзменами» становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году.
Напомним, Тарасенко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (2-2 в серии) сыграл четыре матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.