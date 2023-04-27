Тарасенко продаёт дом в Сент-Луисе за $ 6,2 млн

Сообщается, что Владимир приобрёл дом в 2018 году. В построенном по индивидуальному заказу в 2016 году доме пять спален и пять ванных комнат. Планировка предлагает трёхметровые потолки, нестандартное освещение, лестницу и французские двери. Также, на участке находится подогреваемый бассейн с морской водой, водопадами и гидромассажной ванной.