Василевский догнал Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ

Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский принимал участие в победном матче. Он отразил 28 бросков из 30. Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей, догнав Доминика Гашека. Чешский вратарь сыграл в плей-офф 119 игр, российский — 109.

11-е место в рейтинге занимает Энди Муг, на его счету 68 побед. Лидером является Патрик Руа — 151.