Овечкин рассказал, за кого болеет в финале плей-офф КХЛ

«Зинэтула Билялетдинов — мой учитель по московскому «Динамо». Но ведь и Сережа Федоров мне не чужой. Близкий мне человек, мы столько лет вместе в «Вашингтоне» и сборной играли! В финале я болею за красивый хоккей», — передает слова Овечкина «Матч ТВ».