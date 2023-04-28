Овечкин рассказал, за кого болеет в финале плей-офф КХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что он не болеет ни за одну из команд, участвующих в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Зинэтула Билялетдинов — мой учитель по московскому «Динамо». Но ведь и Сережа Федоров мне не чужой. Близкий мне человек, мы столько лет вместе в «Вашингтоне» и сборной играли! В финале я болею за красивый хоккей», — передает слова Овечкина «Матч ТВ».
Накануне Овечкин посетил в Москве шестой матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». «Вашингтон» не попал в число участников плей-офф НХЛ, поэтому капитан столичного клуба прилетел на родину, чтобы провести в России отпуск.
Казанская команда одержала победу со счетом 3:0 и сравняла счет в серии - 3-3. Победитель финала определится в седьмой игре, которая пройдет 29 апреля в Казани.
Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».