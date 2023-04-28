Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек в Twitter раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за то, что она позволяет выступать российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

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«Овечкин (как и другие российские хоккеисты) несет ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несет ответственность», — написал Гашек.

В регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

По результатам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» занял 13-е место из 16 команд в Восточной конференции. Команда потерпела восемь поражений в последних девяти матчах сезона.