Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» не смог выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

"Колорадо" дома со счетом 1:2 проиграл "Сиэтлу" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

У победителей две шайбы забросил Оливер Бьоркстранд (24-я и 28-я минуты). У проигравших гол забил Микко Рантанен (40). Канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккинон отметился результативной передачей, он набрал 100-е очко в 77 матчах плей-офф НХЛ и показал шестой результат лиги по этому показателю. Быстрее него до этой отметки добирались канадцы Уэйн Гретцки (46 матчей), Марио Лемье (50), финн Яри Курри (67), канадцы Майк Босси (74) и Сидни Кросби (75). Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 25 бросков из 27.

"Сиэтл" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. Команда впервые принимает участие в плей-офф, она была создана в 2021 году. По итогам регулярного чемпионата "Колорадо" стал победителем Центрального дивизиона, "Сиэтл" занял четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем раунде "Сиэтл" встретится с "Далласом", который в первом раунде был сильнее "Миннесоты" (4-1).

"Колорадо" является действующим победителем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона команда победили "Тампу" (4-2).