Американский хоккеист "Динамо" захотел получить российское гражданство

Американский защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Бреннан Менелл выразил желание получить российское гражданство. Об этом ТАСС в субботу сообщил спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

Фото: ТАСС ТАСС

В середине апреля 25-летний Менелл продлил контракт с "Динамо", подписав трехлетнее соглашение. В сезоне-2022/23 Менелл в 44 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 24 очка (2 гола + 22 результативные передачи), а в 6 матчах плей-офф отметился 3 голевыми пасами.

"Менелл выразил желание получить российское гражданство", - сказал Сопин.