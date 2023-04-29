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38 минут назад

Американский хоккеист "Динамо" Менелл выразил желание получить российское гражданство

ТАСС

Американский защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Бреннан Менелл выразил желание получить российское гражданство. Об этом ТАСС в субботу сообщил спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

Американский хоккеист "Динамо" захотел получить российское гражданство
Фото: ТАССТАСС

В середине апреля 25-летний Менелл продлил контракт с "Динамо", подписав трехлетнее соглашение. В сезоне-2022/23 Менелл в 44 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 24 очка (2 гола + 22 результативные передачи), а в 6 матчах плей-офф отметился 3 голевыми пасами.

"Менелл выразил желание получить российское гражданство", - сказал Сопин.

С сезона-2023/24 российские клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Хоккей,Алексей Сопин,Фонбет,Динамо,ЕАЭС,
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