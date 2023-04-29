В матче финала «Ак Барс» — ЦСКА произошла драка между Радуловым и Полтаповым

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К середине первого периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи .

На 13-й минуте матча у ворот «Ак Барса» вспыхнула стычка между нападающим казанцев Александром Радуловым и форвардом ЦСКА Прохором Полтаповым. Один из хоккеистов хозяев ударил клюшкой лежащего армейца. После этого Радулов и Полтапов сцепились в короткой драке. По итогам эпизода обоим хоккеистам выписали по две минуты штрафа, а команды продолжили игру в формате «четыре на четыре».