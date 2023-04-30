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Тренер ЦСКА Федоров раскрыл секрет победы в Кубке Гагарина

Главный тренер хоккейного ЦСКА Сергей Федоров призвал не сравнивать победу в нынешнем сезоне Кубка Гагарина с прошлогодней.

Тренер ЦСКА Федоров раскрыл секрет победы в Кубке Гагарина
© Официальный сайт ЦСКА

"Секрет победы один – это командный вид спорта, нужна самоотдача. У нас есть ребята, которые сыграли игры без пропусков. Наша задача – настраивать ребят, объяснять. Никакого сравнения с прошлым годом по эмоциям нет. В этом году мы вели 3-1, в прошлом "горели". Это разные эмоции, игра имеет другое психологическое значение. Поздравляю ребят с заслуженной победой, молодцы", - передает слова Федорова "Матч ТВ".

В субботу ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского "Ак Барса" одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Стоит отметить, что по ходу сезона красно-синие провели также семиматчевые серии плей-офф против "Северстали" в 1/8 и "Локомотива в ¼.

Напомним, что в прошлом году подопечные Сергея Федорова в финале Кубка Гагарина обыграли магнитогорский "Металлург".

Ранее игрок ЦСКА Сергей Плотников рассказал, почему не смог поднять Кубок Гагарина.

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