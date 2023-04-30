Кожевников поделился впечатлениями от финальной серии в КХЛ

Кожевников считает финальную серию в КХЛ не хуже, чем в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился эмоциями от финальной серии Кубка Гагарина сезона 2022/23.
"Один из лучших финалов вообще, за последние два три года — уж точно. Битва, сражение, психология, трагедия. Правда, очень красивый финал. Казань билась до конца, все лидеры сыграли хорошо. Мы смотрим все на НХЛ, но эта серия была ничуть не хуже, чем у них, сто процентов. Люди, которые были далеки от хоккея, звонят мне сегодня за мнением", - передает слова Кожевникова "Матч ТВ".
В субботу ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского "Ак Барса" одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. Стоит отметить, что по ходу сезона красно-синие провели также семиматчевые серии плей-офф против "Северстали" в 1/8 и "Локомотива в ¼. Напомним, что в прошлом году подопечные Сергея Федорова в финале Кубка Гагарина обыграли магнитогорский "Металлург". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в эти дни проходят матчи 1/8 финала.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал главного тренера команды Сергея Федорова лучшим тренером КХЛ.