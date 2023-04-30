Кожевников поделился впечатлениями от финальной серии в КХЛ

"Один из лучших финалов вообще, за последние два три года — уж точно. Битва, сражение, психология, трагедия. Правда, очень красивый финал. Казань билась до конца, все лидеры сыграли хорошо. Мы смотрим все на НХЛ, но эта серия была ничуть не хуже, чем у них, сто процентов. Люди, которые были далеки от хоккея, звонят мне сегодня за мнением", - передает слова Кожевникова "Матч ТВ".