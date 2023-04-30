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Хоккейный клуб "Витязь" не стал подписывать новый контракт с главным тренером Буцаевым

Руководство подмосковного клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" приняло решение не подписывать новый контракт с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Витязя".

ХК "Витязь" не стал подписывать новый контракт с тренером Буцаевым
© РИА Новости

"Руководство подмосковного клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу в должности главного тренера в сезоне-2022/23", - говорится в заявлении.

Буцаев возглавил "Витязь" в мае 2022 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 подмосковная команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции и уступила в первом раунде плей-офф ярославскому "Локомотиву" (1-4).

Буцаеву 52 года, по ходу карьеры он также работал в московском ЦСКА, "Сочи" и нижнекамском "Нефтехимике". В качестве игрока Буцаев выступал за такие клубы, как ЦСКА, тольяттинская "Лада", ярославский "Локомотив", череповецкая "Северсталь" и подмосковный ХК МВД. В Национальной хоккейной лиге он представлял "Филадельфию", "Сан-Хосе", "Анахайм", "Флориду", "Тампу", "Оттаву". Буцаев является олимпийским чемпионом (1992) и чемпионом мира (1993).

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