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КХЛ определила лучших игроков финала Кубка Гагарина

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов финала Кубка Гагарина в четырёх номинациях. Обладателем трофея стали хоккеисты ЦСКА, обыгравшие «Ак Барс» в семи матчах.

КХЛ определила лучших игроков финала Кубка Гагарина
© Чемпионат.com

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший три победы в семи матчах. По воротам Билялова было нанесено 173 броска, из которых он отразил 93,06%. Коэффициент надёжности составил 1,83.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Даррен Диц (ЦСКА), набравший 2 (1+1) очка в семи матчах, включая победный гол в решающей седьмой встрече серии. Диц заблокировал семь бросков и нанёс 19 бросков по воротам соперника.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Владислав Каменев (ЦСКА), забивший три гола в финальной серии. Два из трёх его голов стали победными для команды.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 3 (1+2) очка в семи матчах.

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