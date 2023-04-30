Первый тренер Гусева высказался о разрыве контракта хоккеиста со СКА

«Любая такая история грустная. У каждого игрока бывают такие моменты: одни заканчивают и уходят в другое место, вторые не подошли, а у третьих не сложилось. Ничего такого в этом нет — это жизнь. Поживём и увидим, где Никита сможет пригодиться.



Будущее Гусева? Когда он с кем-то подпишет контракт, тогда и можно будет о чём-то говорить», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.