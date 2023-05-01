СКА заключил контракт с нападающим Павлом Дедуновым

Прошлый сезон форвард провёл в «Авангарде». 33-летний нападающий принял участие в 67 матчах регулярного сезона, в которых забросил три шайбы и отдал три голевые передачи с показателем полезности «-4». В плей-офф на счету Дедунова 14 встреч и два гола. Всего в рамках КХЛ Павел сыграл 541 встречу и набрал 88 (52+36) результативных баллов.