В НХЛ установили рекорд по гостевым победам в отдельном раунде Кубка Стэнли

В НХЛ по итогам первого раунда плей-офф был установлен рекорд по общему количеству побед команд в выездных матчах — 31 при 18 поражениях, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году, когда гостевые команды выиграли 30 матчей при 18 поражениях.

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Также сообщается, что в текущем сезоне — это всего лишь второй раз с расширения лиги в 1967 году, когда все участники плей-офф выиграли хотя бы одну выездную игру.