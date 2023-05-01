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В НХЛ установили рекорд по гостевым победам в отдельном раунде Кубка Стэнли

В НХЛ по итогам первого раунда плей-офф был установлен рекорд по общему количеству побед команд в выездных матчах — 31 при 18 поражениях, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году, когда гостевые команды выиграли 30 матчей при 18 поражениях.

В НХЛ установили рекорд по гостевым победам в отдельном раунде Кубка Стэнли
© Чемпионат.com

Также сообщается, что в текущем сезоне — это всего лишь второй раз с расширения лиги в 1967 году, когда все участники плей-офф выиграли хотя бы одну выездную игру.

Напомним, в розыгрыше Кубка Стэнли завершились семь из восьми серий первого раунда. Последний четвертьфиналист определится в седьмом матче серии между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» в ночь на 2 мая. Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не попали во второй раунд плей-офф — 2023.

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