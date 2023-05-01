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В «Авангарде» назвали причину расторжения контракта с Мирошниченко

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что клуб и нападающий Иван Мирошниченко расторгли контракт из-за желания хоккеиста попробовать свои силы за океаном.

В «Авангарде» назвали причину расторжения контракта с Мирошниченко
© Чемпионат.com

«Ещё в момент подписания контракта у нас была договорённость, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его – в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным.

Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе команды КХЛ, тем более, в прошедшем сезоне «Авангард» ему такую возможность давал. Мы понимаем, что из-за восстановления после болезни у Вани не было основательной предсезонной подготовки, из-за чего завершение сезона для него оказалось смазанным. Тем не менее, ему удалось сделать настоящий спортивный подвиг – вернуться на лёд, набирая при этом очки в каждом матче. К сожалению, ввиду объективных и субъективных причин мы не увидели в плей-офф МХЛ того Ивана Мирошниченко, на которого рассчитывали. В любом случае, он принял решение, и мы сдержали своё слово. Желаем Ване удачи и крепкого здоровья!», — приводит слова Курьянова пресс-служба омского клуба.

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