СКА и «Витязь» совершили обмен хоккеистами

СКА и «Витязь» произвели обмен хоккеистами. В подмосковный клуб переходит защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Владислав Цицюра. В обратном направлении перешёл форвард Иван Зинченко, СКА также получил права на Степана Старкова.

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Напомним, сегодня Старков расторг контракт с «Витязем» по собственной инициативе. В прошедшем регулярном сезоне 23-летний нападающий провёл за подмосковную команду 67 матчей, в которых отметился 17 шайбами и 22 результативными передачами, набрав в общей сложности 39 очков с показателем полезности «+22». В розыгрыше Кубка Гагарина Старков сыграл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Иван Зинченко в 48 встречах за «Витязь» отметился 7 (6+1) очками.