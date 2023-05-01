$80.51-1.0588.37-1.83

Хоккеист "Спартака" Чибриков подписал контракт с "Виннипегом"

Российский нападающий Никита Чибриков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег". Об этом в понедельник в Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Хоккеист "Спартака" Чибриков подписал контракт с "Виннипегом"
© ТАСС

Соглашение рассчитано на три года. Чибриков был выбран "Виннипегом" на драфте 2021 года под общим 50-м номером.

В сезоне-2022/23 Чибриков провел за "Спартак" 31 матч в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 2 (1 заброшенная шайба + 1 результативная передача) очка. Во Всероссийской хоккейной лиге провел 16 игр в регулярном чемпионате за воскресенский "Химик" и набрал 10 (3+7) очков. В плей-офф 20-летний форвард принял участие в двух встречах. "Химик" стал победителем турнира.

Чибриков перешел в "Спартак" из петербургского СКА прошлым летом. Форвард провел шесть матчей за сборную России, забросив одну шайбу и сделав четыре голевые передачи. Чибриков был капитаном юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет), которая завоевала серебряные медали чемпионата мира 2021 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий