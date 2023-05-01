Хоккеист "Спартака" Чибриков подписал контракт с "Виннипегом"

Российский нападающий Никита Чибриков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег". Об этом в понедельник в Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение рассчитано на три года. Чибриков был выбран "Виннипегом" на драфте 2021 года под общим 50-м номером.

В сезоне-2022/23 Чибриков провел за "Спартак" 31 матч в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 2 (1 заброшенная шайба + 1 результативная передача) очка. Во Всероссийской хоккейной лиге провел 16 игр в регулярном чемпионате за воскресенский "Химик" и набрал 10 (3+7) очков. В плей-офф 20-летний форвард принял участие в двух встречах. "Химик" стал победителем турнира.