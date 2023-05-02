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Пять российских хоккеистов сыграют во втором раунде плей-офф НХЛ

В ночь на 2 мая по московскому времени определились все участники второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пять российских хоккеистов сыграют во втором раунде плей-офф НХЛ
© USA TODAY Sports/Reuters

Последней командой, пробившейся в полуфинал конференции, стал "Нью-Джерси Дэвилз", обыгравший "Нью-Йорк Рейнджерс" (4-3). Восточная конференция "Флорида Пантерз" — "Торонто Мэйпл Лифс" "Нью-Джерси Дэвилз" — "Каролина Харрикейнз" Западная конференция "Сиэтл Кракен" — "Даллас Старз" "Эдмонтон Ойлерз" — "Вегас Голден Найтс".

В четвертьфинале Кубка Стэнли сыграют пять российских хоккеистов: вратари Илья Самсонов ("Торонто") и Сергей Бобровский ("Флорида"), а также форварды Евгений Дадонов ("Даллас"), Иван Барбашев ("Вегас") и Клим Костин ("Эдмонтон"). Также у "Вегаса" есть нападающий Павел Дорофеев, но он не играл в матчах первого раунда плей-офф НХЛ, как и вратарь "Каролины" Петр Кочетков. Форвард "Каролины" Андрей Свечников получил травму и больше не сможет помочь команде в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что российский форвард Иван Мирошниченко перешел в "Вашингтон Кэпиталз".

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