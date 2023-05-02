Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли

Определились все участники второго раунда Кубка Стэнли. Они составили пары полуфиналов конференций.

Восточная конференция

«Торонто» — «Флорида»;

«Каролин» — «Рейнджерс».

Западная конференция:

«Вегас» — «Эдмонтон»;

«Даллас» — «Сиэтл».

Первый матчи состоятся уже завтра, 3 мая. «Торонто» примет «Флориду», а «Даллас» — «Сиэтл». Команда также проведут серии до четырёх побед.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо», который в текущем сезоне сенсационно в семи матчах первого раунда проиграл «Сиэтлу» Для «Кракен» это первый плей-офф в истории.