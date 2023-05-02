Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли

Определились все участники второго раунда Кубка Стэнли. Они составили пары полуфиналов конференций.
Восточная конференция
«Торонто» — «Флорида»;
«Каролин» — «Рейнджерс».
Западная конференция:
«Вегас» — «Эдмонтон»;
«Даллас» — «Сиэтл».
Первый матчи состоятся уже завтра, 3 мая. «Торонто» примет «Флориду», а «Даллас» — «Сиэтл». Команда также проведут серии до четырёх побед.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо», который в текущем сезоне сенсационно в семи матчах первого раунда проиграл «Сиэтлу» Для «Кракен» это первый плей-офф в истории.
Борьбу за Кубок Стэнли продолжат всего пять российских хоккеистов: Илья Самсонов («Торонто»), Сергей Бобровский («Флорида»), Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашёв («Вегас») и Клим Костин («Эдмонтон»).
Также в системе «Вегаса» играет Павел Дорофеев, а за «Каролину» выступает Петр Кочетков. В плей-офф они пока не принимали участие.