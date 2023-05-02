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Бывший форвард «Авангарда» подписал контракт с «Вашингтон»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» на своем официальном сайте объявила о переходе бывшего форварда омского «Авангарда» Ивана Мирошниченко.

Бывший форвард «Авангарда» подписал контракт с «Вашингтон»
© ХК «Авангард»

Зарплата Ивана в НХЛ будет составлять $ 855 тыс., а в АХЛ – $ 82,5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Столичный клуб выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги в прошлом году.

В минувшем сезоне в составе «Авангарда» Иван Мирошниченко провел 26 игр, в которых сумел трижды поразить ворота соперника и совершил одну результативную передачу.

Иван в юношеские годы выступал в системе «Витязя», а в конце 2020 года пополнил состав омского клуба.

Мирошниченко в 2021 году принимал участие в чемпионате мира по хоккею до 18 лет. Он сумел вместе с российской командой добиться серебряных наград турнир. Иван на этом турнире забросил шесть шайб и совершил две результативные передачи.

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