Бывший форвард «Авангарда» подписал контракт с «Вашингтон»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» на своем официальном сайте объявила о переходе бывшего форварда омского «Авангарда» Ивана Мирошниченко.

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Зарплата Ивана в НХЛ будет составлять $ 855 тыс., а в АХЛ – $ 82,5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Столичный клуб выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги в прошлом году.

В минувшем сезоне в составе «Авангарда» Иван Мирошниченко провел 26 игр, в которых сумел трижды поразить ворота соперника и совершил одну результативную передачу.

Иван в юношеские годы выступал в системе «Витязя», а в конце 2020 года пополнил состав омского клуба.