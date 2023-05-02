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«В НХЛ ты никому не нужен, если не суперзвезда». Назаров — об отъезде россиян в Америку

Известный тренер Андрей Назаров высказался об отъезде российских хоккеистов за океан. Ранее стало известно, что в НХЛ перебрались Иван Мирошниченко, Даниил Мисюль, Никита Чибриков и Максим Грошев.

«Конечно, у каждого молодого хоккеиста есть мечта попробовать свои силы в НХЛ. Но ехать в эту лигу нужно подготовленным и состоявшимся игроком, а не прозябать в АХЛ, куда тебя моментально спустят, если прилетишь сырым. Мне довелось поиграть в НХЛ более 10 лет. Это тоже была моя мечта, мне её удалось осуществить, поэтому знаю, о чём говорю. Но в то же время знаю много на тот момент молодёжи, приехавшей и через год-два уехавшей из Северной Америки с умершими надеждами. Зато в России карьера у этих игроков получилась успешной. Все мы прекрасно знаем этот путь и проходили его в 90-х.

Чем быстрее ребята уедут, тем быстрее вернутся на родину, где они действительно нужны и где с ними будут возиться и заниматься их развитием. Посмотрите, как здорово проявляла себя молодёжь в КХЛ в этом году, в том числе в финале Кубка Гагарина. Факт в том, что здесь ты на первых ролях, а там ты никому особо не нужен, если не являешься суперзвездой», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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