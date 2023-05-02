Русские хоккеисты массово уезжают за океан. Кто из них закрепится в НХЛ?

Кто-то уже подписал контракты, а другие планируют это сделать в ближайшее время.

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Накануне в КХЛ открылся рынок свободных агентов, и мы вам подробно рассказывали о переходах и обменах внутри лиги. Сегодня сделаем акцент на российских хоккеистах, уже подписавших контракты с клубами НХЛ или же собирающихся это сделать. Увы, но отток из России за океан по-прежнему приличный.

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Кто уже подписал контракт в НХЛ

з. Даниил Мисюль (ОСА, права в КХЛ у «Локомотива»), 22 года

Двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси»

Пробиваться в систему «дьяволов» будет сложно, но возраст и характер Мисюля могут ему помочь. Всё-таки Даниил уже довольно зрелый по спортивным меркам хоккеист, который умеет и любит играть в силовой хоккей. В НХЛ такие бойцовские качества ценят, поэтому главное побыстрее адаптироваться за океаном и выучить язык.

н. Иван Мирошниченко (ОСА, права в КХЛ у «Авангарда»), 19 лет

Трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном»

С Мирошниченко всё сложнее. Не будем забывать, что Иван перенёс тяжёлую болезнь, к НХЛ он пока очевидно не готов. Нужно осознавать, что придётся выступать в АХЛ за «Херши Бэрс». Помочь расторгнувшему накануне контракт с «Авангардом» Ивану может тот факт, что в ближайшее время в команде Александра Овечкина грядут серьёзная перестройка и омоложение состава. Мирошниченко нужно серьёзно прибавлять и цепляться за каждый шанс, хотя сейчас отъезд в НХЛ видится ошибкой.

н. Никита Чибриков (ОСА, права в КХЛ у «Спартака»), 20 лет

Трёхлетний контракт новичка с «Виннипегом»

Чибриков едет в непростую организацию, толком не проявив себя в «Спартаке» после памятного обмена сразу нескольких хоккеистов СКА на Александра Никишина. Сложно представить, что Никита с ходу заиграет в «Виннипеге», да и место для жизни и обустраивания быта очень проблематичное. Посмотрим, что из всего этого получится, но Чибрикову нужно было для начала как следует взвесить все «за» и «против». Будем надеяться, что талантливый нападающий это сделал.

н. Максим Грошев (ОСА, права в КХЛ у СКА), 21 год

Трёхлетний контракт новичка с «Тампой»

Максим Грошев попал в «русскую» команду и в отличное место для жизни. Конечно, пробиваться в состав столь титулованного клуба будет тяжело, но зато рядом есть Василевский, Сергачёв и Кучеров, которые обязательно помогут освоиться молодому парню. Джон Купер сам долгое время работал тренером в АХЛ, поэтому прекрасно знает, как работать с молодёжью и добиваться её прогресса. Но, конечно, начинать Грошеву придётся с АХЛ, с ходу в первую команду его никто не поставит.

Кто может подписать контракт в НХЛ

Кто из этих хоккеистов в скором времени может подписаться в НХЛ? Скорее всего, Дмитрий Воронков поедет пробовать себя в «Коламбус» на двухлетний контракт. Высока вероятность, что уедет в драфтовавший его «Нэшвилл» Фёдор Свечков, но это однозначно станет ошибкой. Свечков не готов к НХЛ. Аналогичная ситуация с защитником Новиковым и «Баффало». Ему нужно расти здесь.